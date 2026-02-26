El PJ Capital se une en apoyo a Quintela ante acusaciones de persecución judicial

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Consejo Capital del Partido Justicialista de La Rioja emitió un comunicado en defensa del Gobernador Ricardo Quintela, tras la denuncia del fiscal Carlos Stornelli. La dirigencia peronista local manifestó un apoyo «incondicional e inquebrantable» hacia el mandatario, quien también lidera el partido en la provincia.

En su declaración, el Consejo calificó la intervención del fiscal como un «nuevo capítulo de la persecución política y judicial» y argumentó que este ataque es una respuesta a la postura firme de Quintela frente a las medidas económicas del Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei. Aseguraron que el gobernador representa la voz que se opone al «ajuste brutal de La Libertad Avanza» y defiende los intereses locales ante el centralismo porteño.

El comunicado subraya que cualquier ataque a Quintela implica una amenaza al federalismo y al movimiento peronista en su totalidad. Además, se hizo un llamado a la militancia para mantenerse unida y alerta, destacando la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis y persecución.