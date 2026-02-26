Viernes, 27 de Febrero 2026
El PJ Capital se une en apoyo a Quintela ante acusaciones de persecución judicial
El Consejo Capital del Partido Justicialista de La Rioja respalda al gobernador Quintela ante denuncias del fiscal Stornelli, acusando persecución política. La situación genera tensiones en la política local y un llamado a la unidad en tiempos críticos.

Redacción Equipo Editorial
El Consejo Capital del Partido Justicialista de La Rioja emitió un comunicado en defensa del Gobernador Ricardo Quintela, tras la denuncia del fiscal Carlos Stornelli. La dirigencia peronista local manifestó un apoyo «incondicional e inquebrantable» hacia el mandatario, quien también lidera el partido en la provincia.

En su declaración, el Consejo calificó la intervención del fiscal como un «nuevo capítulo de la persecución política y judicial» y argumentó que este ataque es una respuesta a la postura firme de Quintela frente a las medidas económicas del Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei. Aseguraron que el gobernador representa la voz que se opone al «ajuste brutal de La Libertad Avanza» y defiende los intereses locales ante el centralismo porteño.

El comunicado subraya que cualquier ataque a Quintela implica una amenaza al federalismo y al movimiento peronista en su totalidad. Además, se hizo un llamado a la militancia para mantenerse unida y alerta, destacando la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis y persecución.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela persecución política partido justicialista política provincial gobierno nacional
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

