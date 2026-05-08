Viernes, 8 de Mayo 2026
El Plan Quinquenal de Minería busca potenciar el desarrollo sustentable en La Rioja.
Política

El Plan Quinquenal de Minería busca potenciar el desarrollo sustentable en La Rioja.

La secretaria de Minería, Ivanna Guardia, presentó el Plan Quinquenal 2026-2030, con cinco ejes estratégicos que priorizan la participación social y la modernización del sector. Se destaca la formación de proveedores locales y un programa específico para mujeres.

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La secretaria de Minería, Ivanna Guardia, presentó el Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030, el cual enfatiza la importancia de la participación social y la modernización del sector. Durante el evento, Guardia destacó que el plan busca colocar a la comunidad riojana en el centro de las iniciativas mineras, abarcando tanto la minería metalífera como la no metalífera.

Entre los ejes estratégicos del plan se incluyen la modernización institucional y normativa, la inversión en la economía local, y la educación y empleo. La funcionaria mencionó que se está trabajando en un sistema de gestión documental digital y en el diseño de una plataforma para proyectos mineros, con lanzamiento programado para este año.

Guardia también anunció que se revisará el Código de Procedimiento Minero para adaptarlo a las necesidades actuales y se plantea un régimen de incentivos para fomentar las inversiones mineras que beneficien a los proveedores locales. Además, se implementará un sistema de monitoreo ambiental participativo para asegurar la transparencia y la participación comunitaria en el sector.

Finalmente, la secretaria confirmó el desarrollo de capacitaciones en diferentes departamentos y la creación de un programa específico para mujeres, con el fin de promover su formación y su inserción en la minería.

Etiquetas: la rioja minería plan quinquenal ivanna guardia desarrollo local participación comunitaria
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