El Plan Quinquenal de Minería busca potenciar el desarrollo sustentable en La Rioja.

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La secretaria de Minería, Ivanna Guardia, presentó el Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030, el cual enfatiza la importancia de la participación social y la modernización del sector. Durante el evento, Guardia destacó que el plan busca colocar a la comunidad riojana en el centro de las iniciativas mineras, abarcando tanto la minería metalífera como la no metalífera.

Entre los ejes estratégicos del plan se incluyen la modernización institucional y normativa, la inversión en la economía local, y la educación y empleo. La funcionaria mencionó que se está trabajando en un sistema de gestión documental digital y en el diseño de una plataforma para proyectos mineros, con lanzamiento programado para este año.

Guardia también anunció que se revisará el Código de Procedimiento Minero para adaptarlo a las necesidades actuales y se plantea un régimen de incentivos para fomentar las inversiones mineras que beneficien a los proveedores locales. Además, se implementará un sistema de monitoreo ambiental participativo para asegurar la transparencia y la participación comunitaria en el sector.

Finalmente, la secretaria confirmó el desarrollo de capacitaciones en diferentes departamentos y la creación de un programa específico para mujeres, con el fin de promover su formación y su inserción en la minería.