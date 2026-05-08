Viernes, 8 de Mayo 2026
Universidades del país celebran el compromiso del Gobierno con el presupuesto educativo
Política

Universidades del país celebran el compromiso del Gobierno con el presupuesto educativo

El presupuesto universitario alcanzará 4.8 billones de pesos en 2026, con transferencias mensuales que contrarrestan la inflación del 31,5%. La UBA solicita 75.371 millones de pesos adicionales.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió el cumplimiento del presupuesto universitario por parte del Gobierno nacional, calificando de “falsa” la acusación sobre el desfinanciamiento de los hospitales. En una conferencia de prensa, Adorni se refirió a una reciente decisión judicial que favoreció al Gobierno en relación con la Ley de Financiamiento Universitario.

Adorni destacó que esta ley había comenzado su ejecución con suspensiones hasta que se definan las fuentes de financiamiento en el Congreso. Reiteró el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal, señalando que no cumplir con este principio podría resultar en un aumento de impuestos o emisión monetaria, lo que conllevaría más inflación y pobreza.

Señaló que desde el inicio de la gestión, se ha insinuado que se busca desfinanciar las universidades, incluso con afirmaciones de querer cerrarlas. Adorni aseguró que se han cumplido todas las obligaciones, mencionando que el Presupuesto 2026 contempla un aumento en la partida destinada a universidades, alcanzando los 4.8 billones de pesos.

Por otro lado, denunció que durante la gestión de Alberto Fernández, los fondos se transferían con retrasos de hasta cuatro meses, en un contexto inflacionario del 211,4% anual, mientras que ahora los pagos se realizan mensualmente con una inflación actual del 31,5%.

Etiquetas: argentina gobierno nacional presupuesto universitario inflación educación hospitales universitarios
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