Legisladores de La Rioja se oponen al cierre del Tesoro Regional en el debate parlamentario

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Durante la cuarta sesión del 141° Período Legislativo, la Cámara de Diputados de La Rioja rechazó el cierre del Tesoro Regional. La sesión, presidida por la vicegobernadora Teresita Madera, comenzó a las 11:00 horas con el izamiento de las Banderas por parte de varios diputados.

El presidente del Bloque Justicialista, Cristian Pérez, propuso un cuarto intermedio para entregar reconocimientos legislativos, lo que fue bien recibido y generó un ambiente de colaboración entre los bloques presentes. Posteriormente, se aprobaron por unanimidad los proyectos de Decreto para integrar el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.

Los diputados Oscar Chamía, Lourdes Ortiz e Ismael Bordagaray fueron nombrados como miembros titulares del Consejo de la Magistratura, y Julio Reynoso, Marcelo Del Moral y Claudia López como titulares del Jurado de Enjuiciamiento. Estos avances reflejan un compromiso legislativo para fortalecer el sistema judicial en la provincia.

El encuentro concluyó con la esperanza de que los nuevos nombramientos mejoren la justicia en La Rioja y fomenten la transparencia en los procesos judiciales, resaltando la importancia de estos organismos para la ciudadanía.