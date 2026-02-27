El respaldo del PJ a Quintela tras la denuncia de Stornelli genera expectativa en la política riojana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Partido Justicialista (PJ) nacional expresó su apoyo al gobernador Ricardo Quintela ante la denuncia realizada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien solicitó una investigación por presunta incitación a la violencia y amenaza de sedición. En un comunicado publicado en las redes sociales del partido, se descalificó la denuncia argumentando que carece de fundamento jurídico y se origina de una opinión en un medio de comunicación.

El PJ calificó la acción judicial como un acto de persecución política y una utilización del sistema judicial para disciplinar a los opositores al gobierno de Javier Milei. Desde el bloque de Unión por la Patria en el Congreso también se mostró respaldo hacia Quintela, destacando que estas acusaciones son una maniobra para amedrentar a la oposición.

Quintela agradeció públicamente el apoyo recibido, reafirmando su compromiso con la democracia y la justicia social. La vicegobernadora Teresita Madera enfatizó que denunciar las políticas de ajuste no es incitar a la violencia, sino reflejar una realidad insostenible. El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó la denuncia como un ataque al federalismo y un nuevo intento de judicializar la política.