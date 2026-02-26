Viernes, 27 de Febrero 2026
Puy Soria defiende a Quintela y cuestiona a los hijos de dictadores en La Rioja
Puy Soria defiende a Quintela y cuestiona a los hijos de dictadores en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela enfrenta una denuncia por sus críticas al gobierno de Javier Milei, en un clima de tensión política. El Ministro Ariel Puy Soria defiende a Quintela, destacando problemas económicos alarmantes: 22 mil empresas cerradas y 76 mil empleos perdidos en la construcción. ¿Cómo impactará esto en el futuro de la provincia?

El fiscal federal Carlos Stornelli ha denunciado al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, debido a sus declaraciones en un programa de radio, donde afirmó que el gobierno del presidente Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027”. Esta situación genera un clima de tensión política en la provincia.

En respuesta, el Ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, defendió a Quintela y criticó duramente a los legisladores de la Libertad Avanza de La Rioja, Martín Menem y Gino Visconti, a quienes acusó de ser “hijos de la dictadura golpista”. Puy Soria enfatizó que estos políticos representan un modelo de gobierno que agrava la crisis social y económica actual.

El Ministro también presentó datos preocupantes sobre la situación económica del país, mencionando el cierre de 22 mil empresas y la pérdida de 76 mil empleos en el sector de la construcción. “Desde que gobiernan, más de 300 mil familias se quedaron sin sustento”, aseveró Puy Soria, quien concluyó afirmando que los legisladores mencionados avalan un “esquema nacional que ejerce un acto de genocidio social”.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela política provincial crisis económica gobierno nacional defensa de quintela
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

