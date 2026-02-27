Reforma laboral y ley penal juvenil: ¿Qué implica para los trabajadores de La Rioja?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este viernes a las 11, el Senado de la Nación se reunirá para discutir dos iniciativas clave: la reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil. La jornada será crucial para definir el rumbo político del cuerpo legislativo, cerrando el período de sesiones extraordinarias.

La reforma laboral, impulsada por el presidente Javier Milei, regresa al Senado tras su aprobación con cambios en la Cámara de Diputados. Se eliminó el artículo 44, que proponía recortes salariales durante licencias por enfermedad o accidentes fuera del trabajo. Con este ajuste, el oficialismo busca obtener la sanción final del proyecto, que propone cambios significativos en despidos, vacaciones y derecho de huelga.

En paralelo, se discutirá la reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, tras negociaciones con el PRO y la UCR. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto estimado de cerca de $23.000 millones para su implementación en las provincias, fue aprobado en la Cámara baja en febrero con una votación de 149 a favor y 100 en contra.

El debate se desarrollará en medio de un clima de tensión, ya que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ha convocado a un paro nacional con movilización al Congreso para el mismo día, en rechazo a la reforma laboral.