El Senado argentino se prepara para un debate clave sobre la reforma laboral

Este miércoles 11 de febrero, el Senado de la Nación llevará a cabo sesiones extraordinarias para discutir un proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno nacional. Según el senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, hay suficientes votos para su aprobación, aunque anticipó que se generarán debates en torno a artículos específicos.

Pagotto mencionó que hay preocupaciones sobre la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, lo que afectaría la coparticipación provincial, con proyecciones de pérdidas significativas. A pesar de que el impacto en las cuentas de La Rioja sería mínimo, el senador indicó que se están explorando posibles compensaciones. Resaltó también que la informalidad laboral es un problema crítico en el país, con un porcentaje elevado de trabajadores sin registrar.

El legislador subrayó la necesidad de actualizar una legislación que tiene más de 50 años y que ha contribuido a la informalidad. Destacó que en La Rioja, aproximadamente el 67% del empleo es público, lo que limita el crecimiento del sector privado. Con la nueva ley, espera que se impulsen las pymes y se genere más empleo en el ámbito privado.