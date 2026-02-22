El Senado avanza con reforma laboral: cambios en despidos y vacaciones en el horizonte

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Senado argentino se prepara para votar la próxima semana un proyecto de modernización laboral, que promete transformar de manera significativa las relaciones de trabajo en el país. La sesión está programada para el 27 de febrero a las 11 horas, donde se espera la aprobación de un cambio que elimina un artículo polémico relacionado con los salarios en casos de enfermedades o accidentes no laborales.

La iniciativa busca reformar aspectos clave como el sistema de despidos, las vacaciones, las negociaciones colectivas y el derecho de huelga en servicios esenciales. Este proyecto fue aprobado en Diputados y ha generado fuertes críticas por parte de la oposición, que ha manifestado su desacuerdo con los procedimientos utilizados para avanzar en la legislación.

El gobierno ha buscado el apoyo de gobernadores aliados y legisladores de diferentes bloques, lo que ha sido fundamental para alcanzar consensos. La discusión se da en un contexto donde el presidente Javier Milei se prepara para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el 1 de marzo.