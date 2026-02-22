Domingo, 22 de Febrero 2026
Empleados públicos de La Rioja esperan definición sobre aumento salarial en negociaciones actuales
Política

El Gobierno de La Rioja busca avanzar en un diálogo salarial con la Asociación de Trabajadores Provinciales, resaltando su disposición a aumentar los salarios de empleados públicos. Este encuentro podría sentar las bases para un consenso que mejore la calidad de los servicios en la provincia.

El Gobernador de La Rioja se reunió con Francisco Euliarte, secretario general de la Asociación de Trabajadores Provinciales (ATP), para discutir un posible aumento salarial para los empleados públicos. Durante el encuentro, también participó Ricardo Herrera, secretario general de la Gobernación, quien destacó la intención del Gobierno de abordar las demandas laborales con seriedad.

Herrera mencionó que el objetivo principal era "iniciar un diálogo en torno a una posible discusión salarial hacia adelante", resaltando el compromiso del Ejecutivo provincial de realizar un esfuerzo significativo en este sentido. Euliarte subrayó la importancia de mantener un intercambio constante con las organizaciones gremiales para alcanzar consensos que beneficien a los trabajadores.

Este tipo de diálogos se enmarcan en un esfuerzo más amplio del Gobierno para atender las necesidades de los trabajadores en un contexto económico complicado. La disposición de ambas partes para continuar trabajando juntas es esencial para fortalecer las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos, lo que podría impactar positivamente en la calidad de los servicios públicos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial aumento salarial diálogo empleados públicos sindicato
