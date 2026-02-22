Reforma laboral en La Rioja: propuestas para eliminar las PASO y sus implicancias políticas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Cámara de Diputados de Argentina otorgó la media sanción a la reforma laboral, un avance que marca un punto decisivo para el Gobierno argentino. Este logro es el resultado de negociaciones intensas y ha generado un ambiente optimista en la Casa Rosada, donde se busca avanzar en una agenda reformista tras las elecciones del 26 de octubre.

Entre las reformas propuestas se encuentran la Ley de Glaciares, la revisión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y un nuevo Régimen Penal Juvenil que podría bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Además, se plantea la sanción de una nueva ley de Financiamiento Universitario, considerada más favorable que la anterior, y la modificación del sistema electoral, con la eliminación de las primarias abiertas.

Sin embargo, la reforma previsional ha sido postergada, ya que cualquier cambio al sistema actual requeriría un aumento en el número de trabajadores registrados, un desafío complicado por la alta informalidad laboral en el país. El Gobierno busca primero evaluar los efectos de la reforma laboral antes de abordar la cuestión jubilatoria.