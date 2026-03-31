Encuentro federal de intendentes: Armando Molina representará a La Rioja en Paraná

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El encuentro federal de intendentes se realizará en Paraná, con la participación del intendente de La Rioja, Armando Molina. La cita comenzará a las 9 en la Sala Mayo y se centrará en la preocupación por la disminución de recursos nacionales, que impacta negativamente en la prestación de servicios municipales en un contexto económico complicado.

La intendenta local, Rosario Romero, será la anfitriona del evento, al que asistirán figuras destacadas como Julio Alak de La Plata y Pablo Javkin de Rosario. Los jefes comunales analizarán la caída de fondos destinados a municipios, lo que dificulta servicios esenciales como la salud y el transporte.

Además, se debatirá sobre las crecientes responsabilidades que deben asumir los intendentes ante la reducción de ingresos y las posibles medidas del Gobierno nacional que podrían afectar competencias locales. En este sentido, ya circula un borrador que plantea la defensa de los recursos que consideran propios de las administraciones municipales.

Molina buscará destacar la importancia de La Rioja en el debate nacional y la necesidad de asegurar financiamiento para servicios esenciales, así como promover consensos políticos en el actual panorama económico del país. Este tipo de encuentros es clave para visibilizar las problemáticas que enfrentan los municipios.