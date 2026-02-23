Ex policías de La Rioja buscan mejoras salariales en diálogo con el gobierno provincial

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Asociación 10 de Abril, que representa a retirados de policías y penitenciarios en La Rioja, se reunió con el Gobierno provincial para solicitar un aumento salarial al básico de entre el 15% y 20%. Carlos Herváez, presidente de la asociación, lideró este encuentro, donde se destacó la disposición al diálogo de las autoridades.

El principal objetivo del reclamo es fortalecer el salario en blanco de los efectivos y retirados. Herváez explicó que este incremento es esencial para mejorar la calidad de vida de quienes han servido en la seguridad pública. Además, enfatizó que la reunión fue independiente de los conflictos que afectan a otras provincias, reafirmando la singularidad de la situación local.

Al finalizar la audiencia, Herváez expresó su optimismo respecto a la respuesta del Gobierno, elogiando la apertura del Gobernador para escuchar sus demandas. La relación institucional que la asociación ha cultivado con el Ejecutivo desde su formación ha permitido mantener un compromiso hacia mejoras salariales y otros beneficios para el personal de seguridad.