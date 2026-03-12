Viernes, 13 de Marzo 2026
Fabián Blanco, nuevo ministro de Hacienda, promete cambios en la gestión económica provincial
El viernes 13 de marzo, Fabián Blanco asumirá como nuevo ministro de Hacienda de La Rioja en una ceremonia que contará con la presencia del gobernador Ricardo Quintela. Este cambio busca fortalecer el gabinete ante desafíos económicos, especialmente por la falta de fondos nacionales que la provincia reclama. La comunidad espera que su experiencia mejore la gestión financiera provincial.

El 13 de marzo, a las 8:30 horas, se llevará a cabo la ceremonia de jura de Fabián Blanco como nuevo ministro de Hacienda y Finanzas de La Rioja. El evento tendrá lugar en la Residencia oficial y contará con la presencia del gobernador Ricardo Quintela y otros funcionarios provinciales.

Blanco asumirá el cargo en reemplazo de Jorge Quintero, quien se retiró en buenos términos después de haber estado al frente de la cartera desde la gestión del exgobernador Sergio Casas. Hasta ahora, Blanco se desempeñaba como secretario de Hacienda, cargo en el que estuvo desde 2020. Su experiencia incluye la negociación de fondos extracoparticipables con el Gobierno nacional, un aspecto clave para el financiamiento provincial.

Este cambio ministerial forma parte de un proceso de renovación en el gabinete provincial, que se intensifica con el inicio de un año desafiante para las finanzas de La Rioja. La falta de envíos de fondos nacionales ha sido un tema recurrente en las demandas del Gobierno provincial, lo que incrementa la importancia de la gestión de Blanco en este contexto económico.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial jura de ministros finanzas ricardo quintela fabián blanco
