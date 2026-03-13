Fabián Blanco asume como nuevo ministro de Hacienda: cambios en el gabinete provincial

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Fabián Blanco asumió como nuevo ministro de Hacienda de La Rioja, en un acto presidido por el gobernador Ricardo Quintela. Este cambio se da en un contexto económico complicado a nivel nacional, donde la crisis financiera impacta en la gestión de los recursos públicos. Quintela enfatizó la importancia del ministerio en la administración del Estado, resaltando que es un desafío significativo en tiempos de dificultades financieras.

Durante su discurso, Quintela expresó su agradecimiento a Jorge Quintero y su equipo por su labor en el ministerio saliente. También hizo hincapié en la necesidad de cuidar los recursos y administrar de manera eficiente, dado que muchas veces la respuesta a las demandas es negativa por la falta de fondos. El mandatario subrayó que el principal objetivo del Gobierno provincial es asegurar el pago de salarios y el funcionamiento de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

Quintela mostró confianza en la capacidad de Blanco para enfrentar los retos que se avecinan y mencionó que en las próximas semanas podrían haber más cambios en el gabinete, sugiriendo una posible reestructuración en la administración provincial. Además, destacó su relación personal con el nuevo ministro, quien ha tenido un recorrido significativo en su formación profesional.