Manuel Adorni se disculpa por sus declaraciones en Argentina Week en Nueva York
Manuel Adorni se disculpó por su expresión "deslomándose" durante la 'Argentina Week' en Nueva York, reafirmando el compromiso del gobierno con el cambio en el país. Su mensaje busca legitimar las acciones gubernamentales ante las críticas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se disculpó por el uso de la palabra “deslomándose” durante un evento en Nueva York, donde participó en la ‘Argentina Week’. A través de sus redes sociales, Adorni admitió que “uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo”.

En su mensaje, enfatizó que su intención es comunicar las acciones que han llevado a cabo junto al presidente Milei y su gabinete en los últimos dos años, con el objetivo de transformar un país que ha enfrentado serias dificultades. Esta aclaración se produce en un momento en que el gobierno intenta fortalecer su imagen ante las críticas sobre su gestión.

Asimismo, Adorni subrayó que las acciones del gobierno se realizan con “honestidad y plena conciencia” de los retos actuales, dirigidas especialmente a quienes se oponen a las reformas propuestas. Agradeció a quienes le escribieron y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de la ciudadanía.

