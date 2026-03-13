Manuel Adorni se disculpa por sus declaraciones en Argentina Week en Nueva York

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se disculpó por el uso de la palabra “deslomándose” durante un evento en Nueva York, donde participó en la ‘Argentina Week’. A través de sus redes sociales, Adorni admitió que “uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo”.

En su mensaje, enfatizó que su intención es comunicar las acciones que han llevado a cabo junto al presidente Milei y su gabinete en los últimos dos años, con el objetivo de transformar un país que ha enfrentado serias dificultades. Esta aclaración se produce en un momento en que el gobierno intenta fortalecer su imagen ante las críticas sobre su gestión.

Asimismo, Adorni subrayó que las acciones del gobierno se realizan con “honestidad y plena conciencia” de los retos actuales, dirigidas especialmente a quienes se oponen a las reformas propuestas. Agradeció a quienes le escribieron y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de la ciudadanía.