Jueves, 19 de Marzo 2026
Federico Sbiroli inicia su mandato como diputado en la Cámara de La Rioja
Política

Federico Sbiroli inicia su mandato como diputado en la Cámara de La Rioja

Federico Sbiroli asume como diputado por Sanagasta este jueves a las 10 horas, tras dejar su cargo de intendente. Su llegada a la Legislatura es clave para abordar desafíos en infraestructura, salud y educación.

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La Cámara de Diputados de La Rioja dará la bienvenida a Federico Sbiroli, quien asumirá su rol como nuevo legislador este jueves a las 10 horas. La ceremonia de jura representa un paso significativo en la renovación política de la provincia, tras su elección como diputado provincial en las elecciones de octubre de 2025.

Antes de su asunción, Sbiroli presentó su renuncia como intendente de Sanagasta ante el Concejo Deliberante, permitiendo que Luis Flores asuma como nuevo intendente, acompañado por Valeria Nieto y Daniela Herrera en sus respectivos cargos de viceintendente y vicepresidenta segunda. Este cambio en la administración local refleja una transición crucial en la política de la localidad.

La llegada de Sbiroli a la Legislatura se considera fundamental para abordar temas prioritarios como infraestructura, salud y educación, atendiendo las necesidades específicas de Sanagasta. La comunidad espera que su experiencia y compromiso con el desarrollo local se traduzcan en iniciativas que mejoren la gestión pública y respondan a las demandas de los ciudadanos.

Con su asunción, se anticipa una nueva dinámica en el debate legislativo que podría traer beneficios para los habitantes de La Rioja, en un contexto donde la participación ciudadana se vuelve cada vez más relevante.

Etiquetas: la rioja sanagasta asunción de diputado política provincial legislatura desarrollo local
TL;DR

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