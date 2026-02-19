Jueves, 19 de Febrero 2026
Gobernadores de La Rioja alertan sobre riesgos de precarización laboral tras reforma propuesta
Gobernadores de La Rioja alertan sobre riesgos de precarización laboral tras reforma propuesta

Los gobernadores de La Rioja, Buenos Aires, y otras provincias rechazan el proyecto de reforma laboral del Gobierno, advirtiendo que debilita derechos y agrava la incertidumbre laboral.

A horas de iniciar el debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional, un grupo de seis gobernadores kirchneristas ha expresado su oposición a la iniciativa. Los mandatarios de La Rioja, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero y La Pampa han solicitado a los legisladores que voten en contra del proyecto.

Los gobernadores argumentan que, aunque la legislación laboral argentina necesita actualización debido a la evolución tecnológica y social, la reforma en cuestión pone en riesgo los derechos laborales y las protecciones existentes. Aseguran que la propuesta, presentada como una “modernización”, en realidad socava derechos individuales y colectivos en un contexto de creciente incertidumbre laboral.

Además, destacaron que la reforma se plantea dentro de una política económica que ha resultado en una caída de la actividad y un aumento del desempleo. Aclararon que no se oponen a cambios en la legislación laboral, sino a este conjunto de medidas que consideran desprotectoras.

Finalmente, los mandatarios señalaron que la evidencia histórica sugiere que la flexibilización laboral no conduce a la creación de empleo, sino que facilita despidos y disminuye los estándares de protección. Expresaron su preocupación por la posible legalización de mecanismos que permitirían reducciones salariales y limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad.

