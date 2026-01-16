Gobernadores en La Rioja esperan definiciones sobre compensaciones laborales tras debate nacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobierno nacional, liderado por Javier Milei, está considerando implementar compensaciones para los gobernadores que se oponen a ciertos aspectos de la Reforma Laboral. La modificación de la escala del Impuesto a las Ganancias es una de las principales preocupaciones de los mandatarios provinciales, ya que afecta la recaudación de tributos coparticipables.

Durante una reunión de mesa política convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se debatirá este tema, que se centrará en la posibilidad de ofrecer soluciones específicas a los reclamos de cada gobernador. Mientras algunos funcionarios abogan por un enfoque flexible, otros se muestran reacios a ceder ante las demandas presentadas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, jugará un papel fundamental en estas discusiones, que buscan no solo modernizar el marco laboral del país, sino también alcanzar un consenso para su implementación. El equipo negociador, que incluye a figuras como Martín Menem y Patricia Bullrich, trabaja en una estrategia para asegurar el apoyo legislativo necesario.

A medida que se acercan las conversaciones, será esencial observar la reacción de los gobernadores ante las propuestas de compensación y su disposición a apoyar la reforma, lo que podría influir en el éxito de la agenda legislativa del gobierno.