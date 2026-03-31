Herrera busca fondos en Buenos Aires: ¿qué proyectos beneficiarán a La Rioja?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El secretario general de la Gobernación de La Rioja, Ricardo Herrera, viajará a Buenos Aires este martes para reunirse con la “mesa política” de Javier Milei. Este encuentro, que incluirá a figuras como el riojano Martín Menem, busca gestionar el envío de recursos para aliviar la situación financiera de la provincia, que enfrenta un panorama complicado debido al default del “bono verde” y deudas con proveedores.

La visita de Herrera se enmarca en un contexto de tensión política, ya que el gobernador Ricardo Quintela ha criticado fuertemente las políticas del Gobierno nacional. A pesar de esto, su secretario general deberá negociar con el círculo cercano del Presidente, llevando un diagnóstico de la situación local para solicitar asistencia extraordinaria que cubra gastos corrientes y salarios.

Esta misión es considerada un movimiento pragmático ante la urgencia económica, especialmente en medio de la resistencia de las provincias del Norte Grande a las desregulaciones propuestas por La Libertad Avanza. La atención se centra en la capacidad de negociación de Herrera para destrabar fondos que aseguren el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de compromisos salariales.