Martes, 31 de Marzo 2026
Herrera busca fondos en Buenos Aires: ¿qué proyectos beneficiarán a La Rioja?
Política

Herrera busca fondos en Buenos Aires: ¿qué proyectos beneficiarán a La Rioja?

Ricardo Herrera, secretario general de la Gobernación, se reunirá este martes en Buenos Aires con Javier Milei para gestionar recursos que alivien la crisis financiera en La Rioja. La situación es crítica debido al default del “bono verde” y deudas con proveedores.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El secretario general de la Gobernación de La Rioja, Ricardo Herrera, viajará a Buenos Aires este martes para reunirse con la “mesa política” de Javier Milei. Este encuentro, que incluirá a figuras como el riojano Martín Menem, busca gestionar el envío de recursos para aliviar la situación financiera de la provincia, que enfrenta un panorama complicado debido al default del “bono verde” y deudas con proveedores.

La visita de Herrera se enmarca en un contexto de tensión política, ya que el gobernador Ricardo Quintela ha criticado fuertemente las políticas del Gobierno nacional. A pesar de esto, su secretario general deberá negociar con el círculo cercano del Presidente, llevando un diagnóstico de la situación local para solicitar asistencia extraordinaria que cubra gastos corrientes y salarios.

Esta misión es considerada un movimiento pragmático ante la urgencia económica, especialmente en medio de la resistencia de las provincias del Norte Grande a las desregulaciones propuestas por La Libertad Avanza. La atención se centra en la capacidad de negociación de Herrera para destrabar fondos que aseguren el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de compromisos salariales.

Etiquetas: la rioja ricardo herrera mesa política gobierno nacional economía deuda pública
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2689 articles →

Artículos relacionados

Ricardo Herrera busca financiamiento en Buenos Aires para proyectos de La Rioja

Encuentro federal de intendentes: Armando Molina representará a La Rioja en Paraná

Manuel Adorni invierte en Caballito: compra de departamento por USD 230.000
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar