Viernes, 20 de Febrero 2026
Indagatoria por $19.353 millones en AFA: Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la mira
Política

Indagatoria por $19.353 millones en AFA: Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la mira

Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidentes de la AFA, enfrentarán indagatorias por una presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones. La investigación se centra en aportes no depositados entre marzo y septiembre de 2025.

El juez en lo penal económico Diego Amarante ha citado a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, prohibiéndoles salir del país en el marco de una investigación por la presunta apropiación indebida de aportes que ascienden a $19.353.546.843,85. Estos fondos estarían relacionados con retenciones impositivas y de seguridad social no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La citación incluye a toda la comisión directiva de la AFA, estableciendo fechas específicas para las audiencias: 5 de marzo para Tapia y 6 de marzo para Toviggino. El juez también ha señalado la gravedad de los hechos y la severidad de la pena que podrían enfrentar los acusados.

Los abogados de la AFA han apelado el rechazo del juez a dictar sobreseimientos, lo que será revisado por el Tribunal de Apelaciones y podría influir en el desarrollo de la causa. Hasta el momento, solo Tapia cuenta con defensa designada, mientras que el resto de los imputados debe nombrar abogados en un plazo de tres días, de lo contrario, se les asignará un Defensor Público Oficial.

Etiquetas: argentina afa claudio tapia investigación penal económico corrupción
