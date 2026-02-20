Indagatoria por $19.353 millones en AFA: Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la mira

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El juez en lo penal económico Diego Amarante ha citado a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, prohibiéndoles salir del país en el marco de una investigación por la presunta apropiación indebida de aportes que ascienden a $19.353.546.843,85. Estos fondos estarían relacionados con retenciones impositivas y de seguridad social no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La citación incluye a toda la comisión directiva de la AFA, estableciendo fechas específicas para las audiencias: 5 de marzo para Tapia y 6 de marzo para Toviggino. El juez también ha señalado la gravedad de los hechos y la severidad de la pena que podrían enfrentar los acusados.

Los abogados de la AFA han apelado el rechazo del juez a dictar sobreseimientos, lo que será revisado por el Tribunal de Apelaciones y podría influir en el desarrollo de la causa. Hasta el momento, solo Tapia cuenta con defensa designada, mientras que el resto de los imputados debe nombrar abogados en un plazo de tres días, de lo contrario, se les asignará un Defensor Público Oficial.