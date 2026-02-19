Jueves, 19 de Febrero 2026
Masivas movilizaciones en La Rioja por el paro nacional contra la reforma laboral
Política

Masivas movilizaciones en La Rioja por el paro nacional contra la reforma laboral

La CGT lanzó un paro nacional en rechazo a la reforma laboral, con un gran acatamiento en varias provincias. Más de 63.000 trabajadores se movilizaron, expresando su oposición a medidas que afectan derechos laborales fundamentales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 47 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Desde la medianoche, la CGT ha comenzado un paro nacional en protesta contra la reforma laboral que se discute en el Congreso. El acatamiento a esta medida ha sido notable en varias provincias, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la situación también ha sido visible. En Santa Fe, la Asociación de Empleados de Comercio participó en una marcha por la peatonal Córdoba en Rosario, donde alrededor de dos cuadras de manifestantes expresaron su descontento.

Silvana Crocci, pro secretaria general de la AEC, destacó el "alto acatamiento" en la protesta, aunque algunos comercios decidieron abrir. En San Miguel de Tucumán, diversos sindicatos y organizaciones sociales se reunieron en Plaza Independencia, donde manifestaron su rechazo hacia el presidente Javier Milei y su equipo económico. Jorge Flores, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), mencionó que más de 63.000 trabajadores se encontraban en la calle como respuesta a la convocatoria de la CTA.

Entre los participantes se encontraban también educadores, quienes manifestaron que la reforma atenta contra derechos adquiridos a lo largo de los años. Leonardo Sánchez, de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), afirmó que la medida podría provocar la pérdida de aguinaldo, vacaciones y el derecho a huelga, subrayando la importancia de este último derecho en su labor diaria.

Etiquetas: argentina paro nacional reforma laboral protestas trabajadores sindicatos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1744 articles →

Artículos relacionados

Docentes exigen aumento salarial para iniciar las clases en La Rioja: 740 mil pesos en juego.

El SELaR reclama aumento salarial para garantizar el inicio de clases en La Rioja

Vecinos de La Rioja se organizan contra la reforma laboral propuesta por el gobernador Quintela
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar