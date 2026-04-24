Kicillof toma las riendas del PJ en Buenos Aires: un nuevo rumbo para el partido

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El Consejo Provincial del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires llevará a cabo una reunión el viernes 24 de abril a las 14 horas en su sede de La Plata. Durante la sesión, Axel Kicillof asumirá la presidencia del partido, en un acto que será estrictamente formal y sin movilizaciones.

La convocatoria, firmada por la apoderada María Sol Berriel, incluirá la distribución de cargos y la lectura de la resolución de proclamación de la Junta Electoral Partidaria. Además, se ratificarán resoluciones previas y se analizará la situación política actual del partido.

Kicillof reemplazará al diputado nacional Máximo Kirchner, quien se dedicará a la presidencia del Congreso partidario. Las vicepresidencias serán ocupadas por la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. En tanto, Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, asumirá la Secretaría General.

Este proceso interno, que incluyó 16 elecciones municipales, culmina con la proclamación de Kicillof y evidencia una reconfiguración del peronismo en la provincia, con miras a las elecciones de 2027.