Viernes, 24 de Abril 2026
Guandacol pide respuestas: vecinos exigen la presencia del Gobernador este domingo
Política

Guandacol pide respuestas: vecinos exigen la presencia del Gobernador este domingo

La Asamblea Comunidad Guandacol Unido ha rechazado propuestas del gobierno y exige la presencia del Gobernador Quintela el domingo para abordar la grave crisis laboral. La movilización muestra un profundo descontento social.

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La Asamblea Comunidad Guandacol Unido ha emitido un comunicado tras una intensa reunión, donde los vecinos rechazaron las propuestas del gobierno y exigen una respuesta directa ante la crisis en la región. La asamblea, que se llevó a cabo con la participación del Intendente Hugo Raúl Páez y el Diputado Provincial Antonio Veragua Massud, decidió que el Abogado Dr. Emilio Pagoto asumirá la representación jurídica del movimiento.

Los ciudadanos solicitarán formalmente la presencia del Gobernador Ricardo Clemente Quintela en Guandacol este domingo 26 de abril a las 18:00 hs. A pesar de la oferta del Gobierno Provincial de recibir a una comisión de vecinos en La Rioja el próximo martes 28 de abril, la Asamblea desestimó la invitación, insistiendo en que debe ser el Gobernador quien se desplace a la localidad.

El comunicado subraya la grave situación económica y laboral que enfrenta la comunidad, advirtiendo que si no se logra una resolución definitiva, se tomarán medidas adicionales. La movilización ha generado un fuerte malestar social, reflejando la urgencia de soluciones laborales para la zona, con la Plaza San Martín como punto de encuentro clave.

Etiquetas: la rioja guandacol gobierno provincial protesta crisis económica movilización
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