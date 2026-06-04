Jueves, 4 de Junio 2026
Política

Protocolo único en La Rioja: nuevas medidas para combatir la violencia de género

Se presentó la Ley Provincial N.º 10.800, que establece un Protocolo de Intervención ante Situaciones de Violencia de Género, con el objetivo de mejorar la coordinación entre organismos. Este avance busca optimizar la atención a víctimas y garantizar respuestas más eficientes y respetuosas.

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La presentación oficial de la Ley Provincial N.º 10.800 se llevó a cabo en el Salón Coty del Paseo Cultural, con la presencia de autoridades provinciales y representantes de organismos dedicados a abordar la violencia de género. Entre los asistentes se encontraban la vicegobernadora Teresita Madera, la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro, y el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara.

El propósito de esta ley es establecer un Protocolo de Intervención ante Situaciones de Violencia por Razón de Género, lo que marca un avance importante en la respuesta estatal ante estas situaciones. Se busca fortalecer la colaboración entre la Policía de la Provincia, el sistema de salud y la Secretaría de la Mujer, optimizando así los mecanismos para la recepción de denuncias y el acompañamiento a las víctimas.

Karen Navarro enfatizó que el compromiso del Estado debe ir más allá de la creación de leyes, asegurando condiciones para su aplicación efectiva. Además, resaltó la importancia de construir políticas públicas que se basen en la empatía y el acompañamiento a quienes buscan ayuda, reconociendo su situación de vulnerabilidad.

Las autoridades coincidieron en que contar con un protocolo único mejorará la coordinación interinstitucional, disminuirá la revictimización y facilitará el acceso a respuestas rápidas y adecuadas para las víctimas de violencia de género.

Etiquetas: la rioja ley provincial 10.800 violencia de género protocolo de intervención gobierno provincial teresita madera
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