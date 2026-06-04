Jueves, 4 de Junio 2026
Política

Diputados rinden homenaje a Lázaro Fonzalida en una sesión especial este jueves

La Cámara de Diputados de La Rioja celebrará su sesión ordinaria el 4 de junio a las 19:00 horas, con un homenaje al Dr. Lázaro Fonzalida. Este acto busca fomentar la participación activa y abordar temas clave como infraestructura, salud y educación.

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La próxima Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de La Rioja se llevará a cabo el jueves 4 de junio, comenzando a las 19:00 horas tras un acuerdo entre los bloques parlamentarios. Este cambio de horario busca facilitar la participación de los legisladores en un acto especial.

Durante la sesión, se rendirá homenaje al Dr. Lázaro Fonzalida, quien ha finalizado su mandato, en reconocimiento a su labor dentro del cuerpo legislativo. Este acto representa una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del trabajo legislativo y la dedicación que implica.

Después del homenaje, se abordarán los puntos del temario legislativo, que incluyen temas cruciales para el desarrollo de la provincia, como infraestructura, salud y educación. La participación activa de los diputados es esencial para atender las inquietudes de la comunidad y avanzar en la democracia local.

La modificación horaria y el homenaje reflejan un compromiso del cuerpo legislativo por adaptarse a las necesidades de los ciudadanos, promoviendo una mayor participación en el proceso democrático y sentando las bases para futuras estrategias que beneficien a la población riojana.

Etiquetas: la rioja cámara de diputados homenaje a fonzalida política provincial sesión ordinaria participación ciudadana
TL;DR

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