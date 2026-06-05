Viernes, 5 de Junio 2026
Política

Martín Menem confirma que el velorio del Indio Solari se realizará en otro lugar

El velatorio del icónico músico Indio Solari no se realizará en el Congreso de la Nación debido a la falta de infraestructura adecuada. Las autoridades trabajan en encontrar un espacio seguro para rendir homenaje a su legado en la cultura argentina.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, anunció que el velatorio del célebre músico Indio Solari no se llevará a cabo en el Congreso de la Nación. En su comunicado, Menem expresó sus condolencias a los seres queridos y seguidores del artista, quien es recordado como uno de los grandes referentes del rock nacional.

Las autoridades habían considerado la posibilidad de realizar una despedida pública en el Palacio Legislativo, pero tras consultar con el Ministerio de Seguridad y las áreas técnicas, se concluyó que el recinto no cuenta con las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud.

A pesar de esto, Menem afirmó que el Gobierno nacional está dispuesto a colaborar con la familia de Solari para encontrar un espacio adecuado que garantice la seguridad y permita rendir homenaje al legado del músico, quien dejó una profunda huella en la cultura argentina. Su fallecimiento ha generado una conmoción en el país, ya que millones de fanáticos han expresado su tristeza y reconocimiento por su influencia en varias generaciones.

El Indio Solari, conocido por su poderosa voz y letras poéticas, fue el líder de Los Redonditos de Ricota, una de las bandas más icónicas del rock argentino. Su música simboliza la resistencia y la reflexión social, y su legado perdurará en la memoria colectiva de los argentinos mientras se organizan tributos en su honor.

Etiquetas: argentina música indio solari homenaje cultura rock nacional
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