Domingo, 7 de Junio 2026
Política

Reformas en el Congreso: el Gobierno busca consenso político esta semana.

Este jueves, el Gobierno se reunirá para reordenar la agenda legislativa, tras la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado. La estrategia buscará evitar confrontaciones y coordinar nuevos proyectos.

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Redacción Equipo Editorial
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El Gobierno nacional ha convocado a una nueva reunión de mesa política para este jueves, con el propósito de ordenar la agenda legislativa de junio y revisar los proyectos en el Congreso. Este encuentro se realiza tras la reciente aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado y la postergación de un paquete relacionado con la propiedad privada.

En la Casa Rosada, se espera que la reunión sirva para coordinar los proyectos en tratamiento y los textos aún bajo revisión técnica. Además, se abordará la relación con Patricia Bullrich, quien se abstuvo de votar sobre la candidatura de María Verónica Michelli, generando diferencias internas que obligaron al oficialismo a replantear su estrategia parlamentaria.

A pesar de la aprobación en el Senado, se considera que Javier Milei no firmará el nombramiento de Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, debido a la necesidad de completar ciertos pasos administrativos. El Gobierno también planea mantener su agenda judicial y enviará más pliegos relacionados con cargos civiles y familiares al Senado.

Finalmente, se anticipa que la declaración jurada de Manuel Adorni será presentada en los próximos días, lo que podría ayudar a mitigar la tensión interna en el gabinete respecto a su situación patrimonial y judicial.

Etiquetas: argentina gobierno nacional mesa política reformas congreso legislativo
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