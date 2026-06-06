Proyecto de Lourdes Ortiz busca proteger a menores de abusos económicos

La diputada Lourdes Ortiz impulsa un proyecto que prohíbe la designación de personas condenadas por delitos contra menores para funciones relacionadas con su cuidado. La iniciativa busca fortalecer la protección infantil y garantizar entornos seguros para el desarrollo de los niños.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La diputada Lourdes Ortiz ha presentado un proyecto de ley que establece la incompatibilidad para que personas con condenas por delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes desempeñen funciones relacionadas con su cuidado y protección. La propuesta busca prohibir que el Estado provincial contrate a quienes tengan antecedentes penales en delitos como la corrupción de menores o cualquier otro que afecte a este grupo etario.

El objetivo de la iniciativa es fortalecer los mecanismos de prevención y protección de los derechos infantiles, asegurando que las personas en contacto directo con menores cumplan con altos estándares de idoneidad. Ortiz destacó que es fundamental crear entornos seguros para el desarrollo de los niños, garantizando que quienes trabajen con ellos no tengan antecedentes que comprometan su confianza.

Además, el proyecto busca generar conciencia sobre la responsabilidad de trabajar con esta población, enfatizando que las instituciones deben contar con profesionales capacitados y con un historial limpio. Esta propuesta se enmarca en un contexto donde la protección de los derechos de la infancia es una preocupación creciente en la sociedad.