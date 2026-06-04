Jueves, 4 de Junio 2026
Política

Córdoba se moviliza por justicia: Ni Una Menos exige respuestas ante femicidios recientes

Este miércoles, miles de personas se manifestaron en todo el país en la undécima marcha de Ni Una Menos, exigiendo justicia por Agostina Vega y Dulce Candia, víctimas de femicidios. La violencia de género sigue siendo alarmante, con un femicidio cada 31 horas en Argentina. Las organizaciones feministas buscan respuestas estatales y visibilizar la problemática.

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Redacción Equipo Editorial
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Este miércoles, se llevó a cabo una masiva marcha en diferentes puntos del país, convocada por el colectivo Ni Una Menos, con el fin de exigir justicia por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia, asesinadas a los 14 y 17 años. La movilización reunió a mujeres, disidencias y organizaciones sociales, evidenciando la preocupación por la persistente violencia de género, en un contexto donde se reporta un femicidio cada 31 horas en Argentina.

Frente al Congreso Nacional, los manifestantes alzaron consignas como «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos» y «Justicia por Dulce y Agostina». La conmoción por el asesinato de Agostina, cuyo cuerpo fue encontrado en Córdoba, reavivó los reclamos contra la violencia machista, especialmente en la antesala del 3J, una fecha significativa en la lucha por los derechos de las mujeres.

El Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven informó que, entre enero y mayo de este año, se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en el país. Desde el inicio de las marchas de Ni Una Menos, más de 3.400 mujeres han sido asesinadas por razones de género.

Etiquetas: argentina ni una menos femicidios violencia de género justicia marcha
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