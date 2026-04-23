Milei se une a Adorni en el Congreso: proyecciones optimistas sobre la inflación

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El presidente Javier Milei asistirá al Congreso el próximo miércoles para apoyar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien presentará su informe de gestión ante los diputados. Esta noticia se dio a conocer durante una entrevista en un canal de streaming, donde Milei también comentó sobre su encuentro con el empresario estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal, en la Casa Rosada.

Adorni enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y deberá responder preguntas sobre su viaje a Punta del Este y sus propiedades. Milei aseguró que se brindarán las respuestas necesarias ante las acusaciones. También abordó la situación económica del país, afirmando que “la inflación va a ceder” tras varios meses de aumento y que, a pesar de la desaceleración económica, hay indicios de recuperación.

En su conversación sobre Thiel, Milei destacó que el empresario mostró interés por la gestión actual, aunque no se discutieron posibles inversiones. Thiel permanecerá en Argentina durante dos meses y ha adquirido una propiedad en Barrio Parque por cerca de 12 millones de dólares. Además, Milei se refirió a los beneficios del RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), que facilita la importación de maquinaria usada.