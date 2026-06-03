Jueves, 4 de Junio 2026
Política

La Rioja se plantea acciones legales por obstáculos a proyecto minero clave

La Rioja está considerando acciones legales tras un debate sobre el acceso a la infraestructura eléctrica para el proyecto minero Josemaría. La provincia argumenta que la conexión podría perjudicar sus propios intereses, especialmente en relación a la futura Estación Transformadora Chaparro. ¿Qué decisiones tomará el ENRE en los próximos días?

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La discusión sobre la **Línea de 500 kV** y su relación con el proyecto minero **Josemaría** ha generado tensiones en la provincia. Durante una audiencia pública convocada por el **Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)**, el secretario de Energía, **Alfredo Pedrali**, expresó el rechazo a la solicitud de acceso a la infraestructura eléctrica por parte de la empresa **Vicuña**. Pedrali advirtió que, si se aprueba la solicitud, La Rioja podría tener que recurrir a acciones "administrativas y judiciales".

El proyecto implica la construcción de una nueva **Estación Transformadora (ET) Chaparro** y una **Línea de Extra Alta Tensión** de 500 kV que se extendería por 167 kilómetros. Pedrali destacó que la infraestructura forma parte de la **"Línea Minera"**, que busca integrar provincias cordilleranas, pero manifestó preocupaciones sobre el uso de la ET **Rodeo**. Un punto crucial es la exigencia de que el ENRE reserve un espacio en la ET Chaparro para asegurar la conexión eléctrica con **La Rioja Sur**.

Por otro lado, el gerente de Energía de Vicuña, **Adriel Rizzato Lede**, defendió la solicitud argumentando que todos los estudios necesarios han sido aprobados por las autoridades competentes y que los costos serán asumidos por su empresa. La provincia se prepara para actuar dependiendo de la decisión que tome el ENRE en los próximos 30 días.

Etiquetas: la rioja energía proyecto minero audiencia pública vicuña enre
TL;DR

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