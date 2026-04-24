Viernes, 24 de Abril 2026
Quintela dialogará con 200 vecinos de Guandacol sobre la situación laboral en la zona
Política

Quintela dialogará con 200 vecinos de Guandacol sobre la situación laboral en la zona

Más de 200 vecinos de Guandacol se movilizan tras la suspensión del corredor logístico del Proyecto Vicuña por 30 días, afectando la economía local y generando preocupación por posibles despidos. El gobernador se reunirá con ellos el martes para buscar soluciones.

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La comunidad de Guandacol se encuentra en estado de movilización tras la decisión judicial que suspende por 30 días el acceso al Proyecto Vicuña, lo que ha generado preocupación por el impacto en el empleo local y la economía. Más de 200 vecinos se reunieron en asamblea para exigir soluciones, y el gobernador Ricardo Quintela se comprometió a recibirlos el próximo martes.

El diputado provincial Yamil Sarruf confirmó el encuentro y destacó que los ciudadanos, que incluyen a empleados y trabajadores del sector minero, formarán una comisión para presentar su situación al gobernador. Sarruf también mencionó que hay documentación que indica que en 2024 se notificó a la empresa sobre una demora de tres años en las obras en Guandacol.

Durante la asamblea, el intendente de Felipe Varela, Hugo Páez, expresó la necesidad de que funcionarios provinciales visiten la localidad para aclarar la situación. Además, el diputado Antonio Veragua Massud reafirmó el compromiso de las autoridades con la agenda de lucha y la permanencia en estado de alerta ante el conflicto.

Etiquetas: guandacol la rioja conflicto laboral gobierno provincial asamblea minería
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