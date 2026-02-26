Viernes, 27 de Febrero 2026
La apertura de sesiones en la Legislatura de La Rioja, un nuevo ciclo político comienza
La apertura de sesiones en la Legislatura de La Rioja, un nuevo ciclo político comienza

El 9 de marzo a las 19:30 horas, La Rioja dará inicio al 141° período legislativo con un discurso del gobernador Ricardo Quintela, marcando un momento clave para el futuro político y económico de la provincia. Las estrategias en olivicultura, vitivinicultura y turismo serán temas centrales.

El 9 de marzo a las 19:30 horas se llevará a cabo la apertura del 141° período legislativo en La Rioja, según lo definido en una sesión preparatoria de la Cámara de Diputados. Este evento, que se considera de gran importancia institucional, será presidido por la vicegobernadora Teresita Madera y contará con la presencia del gobernador Ricardo Clemente Quintela como orador principal.

Durante su discurso inaugural, Quintela realizará un balance de su gestión y presentará los objetivos para el año legislativo. Se anticipa que este encuentro no solo será un ritual político, sino también una oportunidad para que el mandatario se dirija a los legisladores, destacando las prioridades y desafíos que enfrenta la provincia.

La apertura del período legislativo es un hito en el calendario político, ya que establece las bases para futuras iniciativas y proyectos que se discutirán y votarán a lo largo del año. En este contexto, la provincia busca avanzar en áreas como la olivicultura, vitivinicultura y el turismo, enfatizando la importancia del desarrollo sostenible para el bienestar de la comunidad.

