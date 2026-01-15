Jueves, 15 de Enero 2026
La Capital inicia programa intensivo de bacheo para mejorar calles en la ciudad
Política

La Capital inicia programa intensivo de bacheo para mejorar calles en la ciudad

El intendente de La Matanza, Armando Molina, anunció un plan de bacheo intensivo para mejorar la red vial tras la interrupción de transferencias nacionales, priorizando la seguridad ciudadana.

El intendente Armando Molina se reunió con representantes del municipio de La Matanza y el legislador provincial Raúl Cabral para discutir la situación generada por la falta de transferencias de recursos nacionales. Durante el encuentro, se acordó la necesidad de actuar rápidamente en la recuperación de la infraestructura urbana, priorizando las demandas más urgentes de los vecinos.

Ante el deterioro de la red vial, la administración municipal presentó un plan de bacheo intensivo que busca mejorar la transitabilidad en puntos críticos del Departamento Capital. Este esquema operativo de contingencia se enmarca en una política estatal para garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantener los servicios esenciales, a pesar de las restricciones presupuestarias actuales.

El plan se implementará utilizando los recursos técnicos disponibles, con el objetivo de mitigar los daños estructurales y asegurar el correcto funcionamiento de la ciudad en este contexto adverso.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

