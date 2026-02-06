La CGT se prepara para tomar decisiones clave sobre la reforma laboral este viernes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La CGT convocó a una reunión de urgencia para este viernes a las 11 horas en su sede en Buenos Aires, ante el inminente debate en el Senado sobre la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, programado para el próximo miércoles. El objetivo del encuentro es definir medidas de acción directa, incluida la posibilidad de un paro general.

La situación dentro de la CGT es tensa. El ala “dialoguista” se ha visto debilitada tras negociaciones infructuosas con varios gobernadores, incluidos Ricardo Quintela y otros cinco peronistas, para frenar la reforma. La falta de apoyo de mandatarios como Martín Llaryora de Córdoba y Maximiliano Pullaro de Santa Fe ha limitado las opciones del ala moderada.

Pablo Moyano, líder del gremio de Camioneros, se ha manifestado a favor de frenar la reforma, recordando logros pasados en este sentido. La decisión del Consejo Directivo de la CGT este viernes influirá en la posibilidad de un paro nacional y en el papel que asumirá la central en la discusión sobre las relaciones laborales bajo el actual gobierno.