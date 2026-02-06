Viernes, 6 de Febrero 2026
Nueva oficina del Gobierno busca combatir la desinformación en La Rioja
Nueva oficina del Gobierno busca combatir la desinformación en La Rioja

El Gobierno nacional lanzó la Oficina de Respuesta Oficial (ORORA) para contrarrestar la desinformación, con el apoyo de Javier Milei y Luis Caputo. Esta iniciativa busca intervenir en el debate público y señalar noticias falsas, promoviendo un enfoque proactivo ante la desinformación.

El Gobierno nacional ha establecido la Oficina de Respuesta Oficial (ORORA) con el propósito de combatir la desinformación y responder a los medios de comunicación y políticos que difunden noticias falsas. La creación de esta oficina fue anunciada a través de un post en la red social X, donde se enfatizó su misión de “desmentir activamente la mentira” y evidenciar las operaciones engañosas en el ámbito mediático.

En un contexto marcado por la desinformación, el Ejecutivo considera que simplemente difundir información oficial ya no es suficiente. Por ello, la ORORA buscará intervenir directamente en el debate público, contrastando versiones consideradas falsas con datos oficiales. Esta decisión se produce en el marco de la eliminación de la pauta publicitaria estatal, lo que, según el Gobierno, ha propiciado la circulación de más informaciones engañosas.

La oficina será dirigida por el equipo de Santiago Caputo y dependerá de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, liderada por Juan Pablo “JuanDoe” Carreira. Desde el entorno presidencial, se ha aclarado que la ORORA no busca censurar, sino proporcionar respuestas a lo que el Gobierno considera contenido falso. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo han celebrado esta iniciativa como un paso importante para enfrentar la desinformación.

