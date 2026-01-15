La "Hermandad Musulmana": el Gobierno argentino clasifica a la organización como terrorista

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno argentino ha declarado como organización terrorista a diversos capítulos de la Hermandad Musulmana, un relevante movimiento político-religioso del islam sunnita. Esta decisión incluye su registro en el RePET, que abarca entidades vinculadas a actos de terrorismo, y se enfoca en las estructuras que operan en Líbano, Egipto y Jordania.

Fundada en 1928 por Hassan al-Banna en Egipto, la Hermandad surgió en un contexto de crisis del mundo islámico, buscando promover una “re-islamización” de la sociedad a través de la aplicación de la ley islámica. Desde sus inicios, la Hermandad ha combinado aspectos religiosos con una dimensión política, proponiendo que el islam funcione como un sistema de gobierno.

A lo largo del siglo XX, el movimiento operó como una red de asociaciones religiosas y educativas, logrando establecer una sólida base social, especialmente en contextos de Estados débiles. Sin embargo, también ha enfrentado episodios de represión y acusaciones de violencia contra los Estados nacionales, particularmente en Egipto.