Miércoles, 8 de Abril 2026
La Justicia ordena restituir fondos educativos a La Rioja tras recortes de 2023
Política

La Justicia ordena restituir fondos educativos a La Rioja tras recortes de 2023

La justicia falló a favor de La Rioja en la devolución de fondos educativos recortados en 2023, marcando un avance crucial en el reclamo por el FONID. La respuesta de la Nación será clave.

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Redacción Equipo Editorial
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La reciente decisión judicial que ordena la devolución de los fondos educativos recortados en 2023 ha sido recibida con optimismo por el Gobierno de La Rioja. El Secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, confirmó que la justicia falló a favor del reclamo provincial por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un tema crucial para los trabajadores de la educación en la provincia.

Herrera subrayó la importancia de este fallo como un hito en la defensa de los recursos destinados a la educación, destacando que la provincia no cederá en sus demandas legales. Además, mencionó que la Corte Suprema de Justicia ha comenzado a avanzar en el expediente relacionado con la coparticipación, otro aspecto importante para asegurar los servicios básicos en el contexto actual.

El secretario enfatizó la necesidad de mantener un diálogo institucional con la administración nacional, pero sin renunciar a los derechos que le corresponden a La Rioja. La atención ahora se centra en la respuesta que dará el gobierno nacional a este fallo y en las acciones que tomará la provincia para garantizar el cumplimiento de la sentencia, lo cual podría afectar significativamente a docentes y estudiantes.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial foni educación política justicia
TL;DR

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