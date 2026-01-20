Martes, 20 de Enero 2026
La plaza de Capital pasa a ser dominio privado: preocupación entre los vecinos
Política

La plaza de Capital pasa a ser dominio privado: preocupación entre los vecinos

La Municipalidad de La Rioja cambió el estatus de la Plaza La Amistad, permitiendo su uso privado. Este cambio podría afectar la calidad de vida en el barrio Juan Facundo Quiroga.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Municipalidad del Departamento Capital ha cambiado el estatus legal de un terreno en el barrio Juan Facundo Quiroga, que hasta ahora era un espacio verde conocido como Plaza La Amistad. Este predio, ahora bajo el Dominio Privado del municipio, ya no cuenta con la protección legal que lo consideraba un espacio público, permitiendo al gobierno local utilizarlo para otros fines.

La modificación fue impulsada por un proyecto de la concejal Viviana Luna, aprobado por el Concejo Deliberante el 27 de noviembre de 2025 y promulgado el 29 de diciembre mediante la Ordenanza N° 6750/25. El terreno se encuentra registrado como Circunscripción I, Sección B, Manzana 223, Parcela A, en el corazón del barrio mencionado, donde los vecinos lo identificaban históricamente como plaza.

Con este cambio, el municipio tiene la capacidad de ceder, concesionar o vender el predio, lo que no era posible bajo su anterior estatus. La normativa modifica directamente el artículo 1° de la anterior Ordenanza N° 4800, dejando sin estatus de plaza pública un espacio que cumplía funciones recreativas y comunitarias.

Publicidad
Etiquetas: la rioja plaza la amistad gobierno municipal ordenanza espacio verde concejo deliberante
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1102 articles →

Artículos relacionados

Milei se perfila como un nuevo líder populista en América Latina

Debate sobre reforma laboral genera inquietud en el sector trabajador argentino

Irán amenaza con respuesta a Argentina tras declaraciones en el conflicto actual
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar