La plaza de Capital pasa a ser dominio privado: preocupación entre los vecinos

La Municipalidad del Departamento Capital ha cambiado el estatus legal de un terreno en el barrio Juan Facundo Quiroga, que hasta ahora era un espacio verde conocido como Plaza La Amistad. Este predio, ahora bajo el Dominio Privado del municipio, ya no cuenta con la protección legal que lo consideraba un espacio público, permitiendo al gobierno local utilizarlo para otros fines.

La modificación fue impulsada por un proyecto de la concejal Viviana Luna, aprobado por el Concejo Deliberante el 27 de noviembre de 2025 y promulgado el 29 de diciembre mediante la Ordenanza N° 6750/25. El terreno se encuentra registrado como Circunscripción I, Sección B, Manzana 223, Parcela A, en el corazón del barrio mencionado, donde los vecinos lo identificaban históricamente como plaza.

Con este cambio, el municipio tiene la capacidad de ceder, concesionar o vender el predio, lo que no era posible bajo su anterior estatus. La normativa modifica directamente el artículo 1° de la anterior Ordenanza N° 4800, dejando sin estatus de plaza pública un espacio que cumplía funciones recreativas y comunitarias.