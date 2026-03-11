Miércoles, 11 de Marzo 2026
La reprogramación del juicio por la muerte de Maradona genera controversia en el país
Política

La reprogramación del juicio por la muerte de Maradona genera controversia en el país

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reprogramó para el 14 de abril, con solo dos audiencias semanales, lo que retrasa su inicio y reorganiza la preparación de las partes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se llevará a cabo el 14 de abril, tras una nueva postergación del proceso judicial. Inicialmente, estaba previsto que comenzara el 17 de marzo, pero el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro decidió reprogramarlo, estableciendo además que se realizarán dos audiencias semanales en lugar de tres.

La modificación en el cronograma se debe a la reducción de la lista de testigos, lo que requiere que las partes reorganizen su preparación. Desde el tribunal se enfatizó la necesidad de proporcionar un tiempo adecuado para adaptarse al nuevo esquema de prueba. El presidente del tribunal, Alberto Gaig, expresó que el objetivo es avanzar en el proceso de manera rápida y ordenada, garantizando un desarrollo eficiente del juicio oral.

La decisión fue adoptada por mayoría, con Gaig y Alberto Ortolani a favor de la postergación, mientras que Pablo Rolón se opuso a cambiar la fecha establecida.

Etiquetas: argentina justicia juicio maradona tribunal oral san isidro responsabilidad
