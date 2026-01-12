La Rioja extiende la compatibilidad entre planes sociales y empleo rural para mejorar oportunidades

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobierno de La Rioja anunció su adhesión a la prórroga del decreto nacional 514/2021, lo que permitirá a beneficiarios de planes sociales acceder a empleos registrados en el sector rural sin perder sus beneficios. Esta decisión fue comunicada el 1 de noviembre por la secretaria de Trabajo, Myriam Espinosa, junto al presidente del RENATRE, José Voytenco, y el delegado provincial, Emilio Roqué, durante una reunión en Buenos Aires.

La importancia de esta medida radica en su impacto en el empleo rural, especialmente en un contexto donde se requiere mano de obra temporaria para la cosecha. Voytenco destacó que esta iniciativa es crucial para los trabajadores beneficiarios de programas sociales, mientras que Espinosa subrayó la necesidad de esta prórroga en la actualidad.

Roqué también mencionó que durante el encuentro se abordaron temas relevantes para el sector, incluyendo los preparativos para la próxima cosecha 2023/2024. Con el respaldo del gobernador Ricardo Quintela, se espera que este paso facilite la integración de trabajadores en el mercado laboral formal, mejorando así las oportunidades laborales y la calidad de vida de muchas familias en la región.