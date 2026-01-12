Lunes, 12 de Enero 2026
La Rioja extiende la compatibilidad entre planes sociales y empleo rural para mejorar oportunidades
Política

La Rioja extiende la compatibilidad entre planes sociales y empleo rural para mejorar oportunidades

La Rioja adhiere a la prórroga del decreto 514/2021, permitiendo a beneficiarios de planes sociales acceder a empleos registrados en el sector rural sin perder sus beneficios. Esta decisión es clave para la próxima cosecha 2023/2024 y promete mejorar las oportunidades laborales en la región.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura

El gobierno de La Rioja anunció su adhesión a la prórroga del decreto nacional 514/2021, lo que permitirá a beneficiarios de planes sociales acceder a empleos registrados en el sector rural sin perder sus beneficios. Esta decisión fue comunicada el 1 de noviembre por la secretaria de Trabajo, Myriam Espinosa, junto al presidente del RENATRE, José Voytenco, y el delegado provincial, Emilio Roqué, durante una reunión en Buenos Aires.

La importancia de esta medida radica en su impacto en el empleo rural, especialmente en un contexto donde se requiere mano de obra temporaria para la cosecha. Voytenco destacó que esta iniciativa es crucial para los trabajadores beneficiarios de programas sociales, mientras que Espinosa subrayó la necesidad de esta prórroga en la actualidad.

Roqué también mencionó que durante el encuentro se abordaron temas relevantes para el sector, incluyendo los preparativos para la próxima cosecha 2023/2024. Con el respaldo del gobernador Ricardo Quintela, se espera que este paso facilite la integración de trabajadores en el mercado laboral formal, mejorando así las oportunidades laborales y la calidad de vida de muchas familias en la región.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial empleo rural decreto 514 cosecha 2023/2024 política laboral
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

320 articles →

