Lunes, 23 de Marzo 2026
Liderazgos locales se unen para formar una alternativa federal en La Rioja
Política

Liderazgos locales se unen para formar una alternativa federal en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con legisladores nacionales para discutir la crítica situación económica en las provincias, enfatizando la necesidad de políticas que impulsen la producción y el empleo.

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En un contexto político marcado por la fragmentación, el gobernador Ricardo Quintela se reunió con legisladores nacionales y dirigentes del peronismo para discutir la situación económica y social de las provincias. Durante el encuentro, se enfatizó la necesidad de construir una alternativa que promueva el desarrollo productivo y fortalezca la industria, en respuesta a un panorama preocupante que afecta la calidad de vida de la población.

Quintela destacó que el ajuste económico actual se traduce en una disminución de la producción y el empleo, argumentando que es fundamental convocar a diversos sectores laborales para limitar el impacto de este modelo. En paralelo, el diputado Miguel Ángel Pichetto lideró una reunión en La Plata, en la que también se abordaron temas relacionados con la situación económica, buscando avanzar en un armado federal junto a otros líderes políticos.

Además, los senadores Eduardo “Wado” de Pedro y Mariano Recalde visitaron La Rioja para participar de actividades académicas y sindicales, discutiendo el impacto del modelo económico actual, que ha llevado al cierre de empresas y al desempleo masivo. De Pedro manifestó apoyo a Quintela, haciendo un llamado a la Corte Suprema para que se devuelvan fondos que, según él, son esenciales para los ciudadanos de la provincia.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela política economía reforma laboral golpe de estado
TL;DR

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