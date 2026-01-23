Viernes, 23 de Enero 2026
Milei apuesta por la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela y su impacto en la política argentina
Política

Milei apuesta por la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela y su impacto en la política argentina

Javier Milei expresó su optimismo por la liberación del argentino Nahuel Gallo en Venezuela, confiando en las negociaciones de Estados Unidos. Destacó la labor de Trump y sus planes para estabilizar y reconstruir el país caribeño, mientras critica al régimen de Maduro.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El presidente Javier Milei expresó su optimismo respecto a las negociaciones que lleva a cabo Estados Unidos en relación a los presos políticos argentinos en Venezuela, en especial sobre la situación del gendarme Nahuel Gallo. Desde Suiza, mencionó su esperanza de que Gallo pueda regresar a Argentina, destacando la importancia de la evolución positiva de las negociaciones.

La administración de Milei ha delegado a Estados Unidos la tarea de negociar la liberación de los detenidos, con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio desempeñando un papel clave. El presidente argentino calificó a Nicolás Maduro como un “narco tirano” y elogió el plan de tres etapas diseñado por el gobierno estadounidense para estabilizar y reconstruir Venezuela antes de una transición democrática.

Milei también subrayó su apoyo a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a quien considera una amiga y defensora de la libertad. A pesar de su aprecio por Machado, reafirmó su alineación con Trump y la necesidad de un procedimiento exitoso en las negociaciones, advirtiendo sobre el riesgo de apresurarse y retroceder en los avances.

Publicidad
Etiquetas: argentina política derechos humanos venezuela presos políticos javier milei
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1232 articles →

Artículos relacionados

Pablo Quirno: el diplomático que enfrenta la batalla cultural de Trump en Argentina

El impacto de la gestión del JP Morgan en la política económica argentina

Aumentan las ayudas para residencias de mayores en La Rioja: ahora alcanzan los 900 euros
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar