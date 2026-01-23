Milei apuesta por la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela y su impacto en la política argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El presidente Javier Milei expresó su optimismo respecto a las negociaciones que lleva a cabo Estados Unidos en relación a los presos políticos argentinos en Venezuela, en especial sobre la situación del gendarme Nahuel Gallo. Desde Suiza, mencionó su esperanza de que Gallo pueda regresar a Argentina, destacando la importancia de la evolución positiva de las negociaciones.

La administración de Milei ha delegado a Estados Unidos la tarea de negociar la liberación de los detenidos, con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio desempeñando un papel clave. El presidente argentino calificó a Nicolás Maduro como un “narco tirano” y elogió el plan de tres etapas diseñado por el gobierno estadounidense para estabilizar y reconstruir Venezuela antes de una transición democrática.

Milei también subrayó su apoyo a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a quien considera una amiga y defensora de la libertad. A pesar de su aprecio por Machado, reafirmó su alineación con Trump y la necesidad de un procedimiento exitoso en las negociaciones, advirtiendo sobre el riesgo de apresurarse y retroceder en los avances.