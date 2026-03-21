Sábado, 21 de Marzo 2026
Milei concluye su gira europea y regresa a Buenos Aires con nuevos desafíos políticos.
Política

Milei concluye su gira europea y regresa a Buenos Aires con nuevos desafíos políticos.

Javier Milei regresa a Buenos Aires tras su participación en Budapest, donde buscó fortalecer la presencia argentina en foros internacionales y captar inversiones. La llegada está prevista para el domingo por la mañana, tras una travesía de dieciocho horas.

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El presidente Javier Milei está regresando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras participar en una conferencia en Budapest, donde mantuvo importantes reuniones bilaterales, incluida una con el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán. El vuelo de regreso comenzó en el Aeropuerto Internacional de Budapest Ferenc Liszt a las 20:28, hora local, y se prevé que dure aproximadamente dieciocho horas en total.

El primer tramo del viaje, que llevará a la comitiva hacia las Islas Canarias, está estimado en cinco horas, seguido de una escala técnica para reabastecimiento de combustible y chequeos de mantenimiento. Se espera que la aeronave presidencial haga una parada de una hora y media antes de continuar hacia el Aeroparque Jorge Newbery, donde se prevé su llegada alrededor de las 9 de la mañana del domingo 22 de marzo.

Milei viaja con un equipo reducido que incluye a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Su participación en la conferencia refleja su intención de fortalecer la presencia de Argentina en el ámbito internacional y establecer alianzas con partidos políticos afines, buscando atraer inversiones y apoyo en temas económicos vitales para el país.

Etiquetas: argentina política relaciones exteriores conferencia política javier milei internacional
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