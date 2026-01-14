Viernes, 16 de Enero 2026
Milei desata cambios en Yacyretá y afecta vínculos comerciales con Paraguay
Política

Milei desata cambios en Yacyretá y afecta vínculos comerciales con Paraguay

Javier Milei designó a Diego Luis Adúriz como nuevo director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, lo que podría reconfigurar las relaciones de poder en el sector energético. Adúriz, primo del ministro de Economía, tendrá un mandato hasta 2031, mientras se perciben tensiones políticas y vínculos con el expresidente Macri. La hidroeléctrica vuelve a ser vista como un instrumento político en lugar de técnico.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El reciente cambio en la dirección de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ha generado un gran revuelo en el ámbito energético argentino. Javier Milei ha oficializado la designación de Diego Luis Adúriz como nuevo director ejecutivo, quien ocupará el cargo hasta enero de 2031. Adúriz, primo del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, renunció a su puesto como consejero para asumir esta nueva responsabilidad.

Simultáneamente, el ingeniero civil Alfonso Peña, quien se desempeñaba como director de la hidroeléctrica, ha presentado su renuncia y ha sido reubicado como consejero hasta marzo de 2027. Peña tiene vínculos directos con Mauricio Macri, lo que ha llevado a interpretaciones sobre la continuidad de influencias políticas dentro del ente.

Este movimiento es visto como un indicio de que la EBY, con sueldos dolarizados y una historia de opacidad, podría estar siendo utilizada nuevamente como una herramienta política, en lugar de un simple mecanismo técnico de gestión. Las relaciones entre Macri y el ex presidente paraguayo Horacio Cartes se encuentran en el centro de la discusión, a pesar de no haber formalizado una sociedad.

Publicidad
Etiquetas: argentina yacyretá política gobierno nacional mauricio macri energías renovables
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

713 articles →

Artículos relacionados

La Capital inicia programa intensivo de bacheo para mejorar calles en la ciudad

La CGT logra avances en la reforma laboral tras negociaciones con el Gobierno

La "Hermandad Musulmana": el Gobierno argentino clasifica a la organización como terrorista
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar