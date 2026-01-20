Miércoles, 21 de Enero 2026
Milei implementa decreto contra China: incertidumbre sobre el futuro del swap económico
Política

El gobierno de Milei enfrenta un posible default técnico con China, con vencimientos de entre USD 2.750 millones y USD 5.000 millones para mitad de año. Esta situación podría comprometer el acuerdo con el FMI y afectar las reservas del país. ¿Cómo impactará esta decisión en la economía argentina?

Hace 19 h 1 min de lectura
El presidente argentino, Javier Milei, firmó un decreto que complica la participación de empresas chinas en licitaciones del Estado. Esta decisión es vista como un intento de acercamiento a Donald Trump previo a la cumbre de Davos, aunque podría acarrear consecuencias negativas para el país.

En junio y julio de este año, Argentina enfrenta el vencimiento de un swap por 18.000 millones de dólares con China, que constituye una parte significativa de sus reservas. Sin un acuerdo de renovación, el país deberá afrontar pagos que oscilan entre 2.750 millones y 5.000 millones de dólares, lo que podría llevar a un default técnico.

Además, este swap incluye una cláusula de cross default, lo que significa que un impago afectaría también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A pesar de que China prorrogó el vencimiento en 2024, Milei no ha cumplido con ciertas condiciones no escritas, como realizar una visita de Estado a China.

