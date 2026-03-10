Nuevos vicepresidentes en la Cámara de La Rioja: Claudio Ruiz e Ismael Bordagaray toman posesión

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En una reciente sesión parlamentaria, se eligieron las autoridades que dirigirán la Cámara de Diputados. Claudio Ruiz fue electo como vicepresidente primero, mientras que Ismael Bordagaray asumió la vicepresidencia segunda tras la propuesta del Bloque Justicialista y una votación que lo designó oficialmente.

La diputada Claudia López, del bloque La Libertad Avanza, había presentado una alternativa para que Andrea Juárez ocupara la vicepresidencia segunda, destacando la importancia de su propuesta como representación política. Sin embargo, su planteo fue rechazado por la mayoría de los legisladores presentes en la sesión, lo que subraya la actual dynamics política en el cuerpo legislativo.

Una vez definidas las autoridades, se llevó a cabo la ceremonia de juramento, formalizando así la nueva estructura de conducción para el período legislativo. Este proceso destaca la consolidación de las vicepresidencias y la alineación del oficialismo con sus aliados.