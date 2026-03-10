Martes, 10 de Marzo 2026
Nuevos vicepresidentes en la Cámara de La Rioja: Claudio Ruiz e Ismael Bordagaray toman posesión
Nuevos vicepresidentes en la Cámara de La Rioja: Claudio Ruiz e Ismael Bordagaray toman posesión

La elección de las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados en La Rioja resultó en la designación de Claudio Ruiz como vicepresidente primero e Ismael Bordagaray como vicepresidente segundo. A pesar de la propuesta de la Libertad Avanza, la mayoría del cuerpo desestimó la candidatura de Andrea Juárez, resaltando la polarización política actual.

En una reciente sesión parlamentaria, se eligieron las autoridades que dirigirán la Cámara de Diputados. Claudio Ruiz fue electo como vicepresidente primero, mientras que Ismael Bordagaray asumió la vicepresidencia segunda tras la propuesta del Bloque Justicialista y una votación que lo designó oficialmente.

La diputada Claudia López, del bloque La Libertad Avanza, había presentado una alternativa para que Andrea Juárez ocupara la vicepresidencia segunda, destacando la importancia de su propuesta como representación política. Sin embargo, su planteo fue rechazado por la mayoría de los legisladores presentes en la sesión, lo que subraya la actual dynamics política en el cuerpo legislativo.

Una vez definidas las autoridades, se llevó a cabo la ceremonia de juramento, formalizando así la nueva estructura de conducción para el período legislativo. Este proceso destaca la consolidación de las vicepresidencias y la alineación del oficialismo con sus aliados.

