Obras proyectadas para 2026 en Ángel V. Peñaloza: un futuro en construcción

El intendente Ricardo Romero y el gobernador Ricardo Quintela se reunieron para definir un plan de trabajo que se implementará en el departamento Ángel Vicente Peñaloza durante el año 2026. Este plan incluye la construcción de una nueva ala para el hospital distrital.

Romero destacó que la agenda se centrará en obras públicas, considerando la actual situación económica y social del país. En este contexto, resaltó el compromiso del Gobierno provincial de seguir impulsando proyectos en cada departamento y mencionó la necesidad de avanzar en infraestructura en salud, obras viales y proyectos hídricos.

El intendente recordó que desde el inicio de su gestión se comprometió a avanzar con la construcción de un hospital, un proyecto que había quedado estancado debido a cambios en el Gobierno nacional. Tras la reunión con Quintela, se acordó iniciar los trabajos para la nueva ala del hospital, una de las obras más significativas para el departamento.

En cuanto a las obras viales, Romero aseguró que estas mejorarán la circulación para los vecinos. Además, se proyectan nuevos acueductos y perforaciones para asegurar el suministro de agua, especialmente en tiempos de sequía.