Quintela reclama atención urgente: la falta de fondos nacionales impacta servicios esenciales en La Rioja

Durante la presentación de la campaña de vacunación antigripal en el CAPS San José, el gobernador Ricardo Quintela destacó la grave situación económica e institucional que enfrenta La Rioja. Al ser preguntado sobre posibles cambios en su gabinete, afirmó que esa decisión le corresponde exclusivamente a él y que la hará cuando lo considere necesario.

Quintela describió la situación financiera como "crítica", indicando que hay una diferencia de casi 38 mil millones de pesos mensuales entre los ingresos de La Rioja y los de Catamarca. Aseguró que la falta de recursos enviados por el gobierno nacional impacta negativamente en áreas esenciales como la salud, la educación y la seguridad, así como en los salarios de los trabajadores.

El gobernador también abordó el clima social y las dificultades enfrentadas por los sectores recreativos y deportivos, y expresó que sus comentarios sobre un posible estallido social fueron mal interpretados. Insistió en la necesidad de que el presidente transfiera los fondos necesarios para evitar que se agraven los servicios básicos como energía y agua.

Finalmente, Quintela exigió un cambio en la gestión del gobierno nacional para asegurar ingresos adecuados a los trabajadores y el mantenimiento de las prestaciones esenciales, subrayando la desconexión de la actual administración con las realidades del interior del país.